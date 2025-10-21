نائب الرئيس الأمريكي: لا جدول زمني من جانبنا لنزع سلاح "حماس"

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه لا يمكن تحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس حاليا. واضاف أنه متفائل بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال جيه.دي. فانس إن تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة "يسير على نحو أفضل من المتوقع"، وأشاد بتعاون إسرائيل. وتحدث فانس في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات، جنوب إسرائيل، حيث نُشرت قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال "لقد قدمت الحكومة الإسرائيلية مساعدة ملحوظة في تنفيذ خطة غزة".

ويشهد الشرق الأوسط حالياً حراكاً أميركياً كبيراً، في محاولة لإنجاح وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات قد تؤدي لانهياره.

وظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول جيه دي فانس، إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لدعم وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية، على حافة الهاوية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب موجة من العنف الدامي وجدل حول كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة ترسيخ سلام طويل الأمد.

وتأتي زيارة فانس بعد وصول اثنين من كبار مبعوثي البيت الأبيض إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يبقى في المنطقة حتى بعد غد الخميس.