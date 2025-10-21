ترامب: حلفاء أبدوا استعدادهم للتدخّل عسكرياً في غزة إذا واصلت "حماس" انتهاكاتها

لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أبدوا استعدادهم القوي والحماسي للتدخّل في غزة بـ"قوة كبيرة" لـ"تسوية أمر حماس"، إذا استمرت الحركة في "سلوكها السيئ وانتهاكها للاتفاق مع الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصّته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أنّ "روح التضامن والحب هذه تجاه الشرق الأوسط لم تُرَ منذ ألف عام"، واصفًا الأمر بأنه "شيء جميل يستحق التأمل".

وأوضح أنه قال لتلك الدول، وكذلك لإسرائيل، "ليس بعد"، مشيراً إلى أنه ما زال يأمل أن "تفعل حماس الصواب"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أنّه إذا لم يحدث ذلك، فـ"نهاية حماس ستكون سريعة، ووحشية".

ووجّه ترامب شكره للدول التي عرضت المساعدة، كما خصّ بالشكر "الدولة العظيمة والقوية إندونيسيا"، و"قائدها الرائع"، على ما قدّمته من دعم للشرق الأوسط والولايات المتحدة، مختتماً بالقول: "إلى الجميع، شكراً على اهتمامكم بهذا الأمر".