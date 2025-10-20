ترامب: أتوقع اتفاقاً تجارياً عادلاً للغاية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى «اتفاق تجاري عادل للغاية» مع الصين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيجتمع قريباً مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، لبحث القضايا التجارية بين البلدين.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، الاثنين، أن واشنطن وبكين ستتوصلان على الأرجح إلى اتفاق جيد للطرفين، وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بينه وبين نظيره الصيني قد يُعقد في كوريا الجنوبية، رغم أن بكين لم تعلن بعد عن أي ترتيبات، وهو أمر اعتادته في مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى.

يأتي هذا التطور بعد محادثات أجراها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الأسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، اتفق خلالها الطرفان على عقد اجتماع في ماليزيا في وقت لاحق هذا الأسبوع للتحضير لقمة القادة المقبلة.