شظايا قذيفة مدفعية تصيب سيارة أمن في كاليفورنيا بمناورة حضرها نائب ترامب!

أصيبت سيارة لقوات الأمن بشكل عرضي في كاليفورنيا جراء شظايا قذيفة مدفعية أُطلقت خلال مناورة عسكرية بمناسبة الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس قوات مشاة البحرية الأمريكية، كان يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، على ما أعلنت الشرطة يوم الإثنين.

وأوضحت شرطة المرور في بيان أن الحادثة التي وقعت السبت لم تؤدِّ إلى أي إصابات.

وقال المسؤول في الشرطة توني كورونادو إن قذيفة المدفعية "انفجرت قبل أوانها في الجو"، لافتاً إلى أن "هذا الوضع غير اعتيادي ومقلق".

وأشار إلى أنه "من النادر للغاية أن تحدث أنشطة تدريبية تُستخدم فيها ذخائر حية أو متفجرات فوق طريق سريع موضوع في الخدمة".

وانتقد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم في الأيام التي سبقت الحدث العرض بالذخائر الحية، الذي أدى إلى إغلاق جزء ممتد على 27 كيلومتراً من الطريق السريع الذي يربط لوس أنجليس بسان دييغو.

ويجري التداول باسم نيوسوم، المعروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس دونالد ترامب، كمرشح محتمل للرئاسة الأمريكية في 2028. وقد كتب عبر منصة إكس أن الحادث "كاد يتسبب بسقوط قتلى".

وفتحت مشاة البحرية الأمريكية تحقيقاً في الحادثة، وفق محطة "ان بي سي نيوز"، بعدما أعلنت هذه القوات في وقت سابق أن المناورات لا تشكل أي خطر على السلامة العامة.

تضمنت المناورات الاحتفالية بذكرى تأسيس هذه القوات تحليق مقاتلات واستخدام مركبات برمائية ومناورات تحاكي تفجيرات، فضلاً عن قيام عناصر من قوة العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية بالقفز في مياه المحيط الهادئ من طوافات عسكرية.