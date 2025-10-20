أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في أوكلاهوما

قالت شرطة جامعة ولاية أوكلاهوما إن خلافا في حفل خاص خارج الحرم الجامعي تصاعد إلى إطلاق نار خارج إحدى قاعات السكن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طالب.

وقال رئيس شرطة الجامعة مايكل بيكنر للصحفيين إن اثنين من الضحايا خضعا لعمليات جراحية وهما في حالة مستقرة بالمستشفى، بينما تلقى الثالث العلاج وغادر.

ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، لكن بيكنر أوضح أن لدى الشرطة "خيوطا قوية" وتطلب مساعدة الجمهور، مؤكدا أن المحققين لا يعتقدون بوجود تهديد مستمر للحرم الجامعي أو للجمهور في أعقاب الحادث.

وأوضح بيكنر أن إطلاق النار وقع في ممر خارجي بمجمع شقق الطلاب "كاريكر إيست"، وامتد إلى موقف سيارات وشارع قريب، وذلك عقب "خلاف بين عدة أشخاص" في الحفل.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير أولية إلى أن إطلاق النار وقع عندما وصل عدد من الأشخاص إلى السكن الجامعي بعد حضورهم حفلة خاصة كبيرة خارج الحرم الجامعي، بحسب شرطة الجامعة.

ووصلت وحدات الشرطة إلى موقع الحادث في نحو الساعة 3:40 صباحا.

وذكر رئيس شرطة الجامعة، مايكل بيكنر، في بيان عبر الإنترنت، أن هناك عدة ضحايا، أحدهم معروف بأنه طالب في الجامعة.

وقال متحدث باسم الجامعة إن ثلاثة أشخاص على الأقل تعرضوا لإطلاق نار، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوضحت الشرطة أنها علمت بحادث إطلاق النار في سكن "كاريكر إيست" بعد أن وصل الضحايا إلى مواقع خارج الحرم الجامعي وأبلغوا عن الواقعة.

وتقع الجامعة في مدينة ستيلووتر، على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال شرق مدينة أوكلاهوما سيتي.