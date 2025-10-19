ترامب يريد وقف الحرب وأحلام «توماهوك» لا تبارح خيال زيلينسكي

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على وقف الأعمال العدائية، متجاهلاً طلباته بزيادة الدعم العسكري. وكتب ترامب على منصته تروث سوشل: «الاجتماع مع زيلينسكي كان مثيراً للاهتمام وودياً للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق»، معتبراً أن على الطرفين المتحاربين التوقف. وأضاف: «فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ.. كفى إطلاق نار، كفى قتلاً».

وقال زيلينسكي: إنه لا يزال يأمل في موافقة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بصواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وأضاف في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي التلفزيونية: «تعمل فرقنا على تحقيق ذلك. من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل لا، لكنه لم يقل نعم».

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تعتمد على مثل تلك الأسلحة بعيدة المدى في الدفاع عن نفسها. وأشار أيضاً إلى أن صواريخ توماهوك تشكل قضية حساسة لموسكو، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى من تسليمها إلى كييف.

في السياق، أطلع زيلينسكي شركاءه الأوروبيين على لقائه مع ترامب. ووصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، اجتماع ترامب وزيلينسكي بأنه بناء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني، ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ورحب ميرتس وغيره من القادة الأوروبيين بالتعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي، وشددوا على الحاجة الملحة إلى بذل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا. وقال ميرتس بعد الاتصال إن «أوكرانيا تحتاج الآن إلى خطة سلام».

كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وزيلينسكي، باتصال مثمر مع القادة الأوروبيين، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني مع ترامب. وفي منشور على موقع «إكس»، دعا ستارمر إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مضيفاً: «أكدت مجدداً التزامنا الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وستواصل المملكة المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية والدعم العسكري».

بدء إصلاح

في الأثناء، قال مسؤولون، إن إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأ بالفعل بعد انقطاع دام أربعة أسابيع. وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بعمليات الإصلاح.

وكتب جروسي في منشور على منصة «إكس»: «استعادة الكهرباء خارج الموقع أمر بالغ الأهمية للسلامة والأمن النوويين. تعاونَ الجانبان بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدماً في تنفيذ خطة إصلاح بالغة الصعوبة». وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية وإدارة المحطة، التي عينتها روسيا، بدء أعمال الصيانة.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا جرينتشوك، إن ربط المحطة بالشبكة الأوكرانية وضمان تشغيلها بشكل مستقر من قبل خبراء أوكرانيين أمران أساسيان لتفادي وقوع حادث نووي. وأكدت إدارة المحطة أن وزارة الدفاع الروسية ستضطلع بدور محوري في ضمان سلامة أعمال الإصلاح.

تطورات ميدان

ميدانياً، جددت روسيا هجماتها على إمدادات الطاقة في أوكرانيا الليلة قبل الماضية. وقالت هاليانا ميناييفا، رئيسة بلدية تشوهويف، في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، على فيسبوك: «إن روسيا نفذت أكثر من عشر غارات جوية». وكتبت ميناييفا أن جميع أحياء المدينة تقريباً أصيبت بالشلل.

وفي تشيرنيهيف، قال مورد الطاقة الإقليمي إن نحو 17 ألف عميل أصبحوا من دون كهرباء في شمال البلاد بعد أن هاجم الجيش الروسي منشأة للبنية التحتية في منطقة كوريوكيفكا.

وتحدث حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إيفان فيدوروف، عن اندلاع حرائق نتيجة للهجمات الروسية. وأضاف أنه لم يصب أحد. وطبقاً لسلاح الجو الأوكراني، هاجمت روسيا جارتها خلال الليل بـ164 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، تم صد 136 منها وتم تسجيل 27 هجوماً في 12 موقعاً.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها 41 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق، خلال الليلة قبل الماضية. وبينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات سيطرت على قرية بليشتيفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا؛ قال فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون: إن شخصين قتلا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على الجزء الذي تسيطر عليه موسكو في المنطقة.