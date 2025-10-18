لقاء وشيك بين بوتين وترامب.. والأوروبيون يرحبون

وأكدت المجر أن بإمكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارتها للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أراضيها من دون أن يواجه مشاكل قانونية. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في مؤتمر صحافي:
بالطبع، هنا في المجر، في بودابست، نحن مستعدون لتوفير الظروف المناسبة للرئيسين الأمريكي والروسي لإجراء محادثات في ظروف آمنة وهادئة. تحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع بوتين عبر الهاتف صباح أمس.
مشيراً إلى أنه خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المقرر مناقشة الخطوات التالية لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً، بما في ذلك عقد قمة روسية أمريكية في العاصمة المجرية. وبحسب سيارتو، فإن جميع المسائل الفنية، من الموقع إلى التوقيت، يجب أن تحدد، ولكن بمجرد الاتفاق على التاريخ، سنقدم المعلومات بطبيعة الحال.
لكنه أشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي مازال يتعين تسويتها. وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو سيتحدثان هاتفياً. وأفاد بيسكوف بأن بوتين تحدث مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي عرض استضافة القمة وهو اقتراح قبله بوتين.
وعليه، سيجري كل شيء على مراحل، ولكن الإرادة موجودة بالطبع لدى الرئيسين. وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا سلمياً.
ترحيب
وأوضحت بروكسل أن أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته سيرغي لافروف مجمدة حالياً، لكن ذلك لا يعني أنهما ممنوعان من السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث: نعيش في عالم واقعي. الاجتماعات لا تتم دائماً ضمن الشكل الذي نتمناه، ولكن إذا كانت تقربنا من سلام عادل ودائم بالنسبة إلى أوكرانيا، فعلينا إذن أن نرحب بها.
سيطرة
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة قبل الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية»، ووفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، تم تدمير 32 طائرة مسيرة فوق القرم، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.