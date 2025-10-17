لقاء مرتقب بين ترامب وشي جينبينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ "بعد نحو أسبوعين" في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك)، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 100% التي فرضها على السلع القادمة من الصين "لن تكون مستدامة، وذلك وفقاً لصحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست".

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": سنرى ما الذي سيحدث مع الصين.. لطالما كانت لدي علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما تعلمون، لكنهم دائماً يبحثون عن الأفضلية".

وتابع: "سنلتقي خلال أسابيع، وسنجتمع في كوريا الجنوبية مع شي، وبعض القادة الآخرين أيضاً".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية في 29 أكتوبر في زيارة تستمر يومين، علما أن القمة تستمر حتى الأول من نوفمبر.

وكان ترامب هدد الأسبوع الماضي بإلغاء هذا اللقاء، لكن وزير الخزانة الأمريكي قال "الأربعاء" إن اللقاء قائم.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ توترات اقتصادية بين واشنطن وبكين، وخصوصا حول الرسوم الجمركية.

وبعد تهدئة موقتة، عاد ترامب وهدد بفرض ضرائب إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية، رداً على فرض الصين قيودا على تصدير معادن نادرة، ضرورية لبعض الصناعات الأميركية.