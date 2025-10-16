الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين أفغانستان وباكستان

رحب أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين أفغانستان وباكستان، لافتا إلى أنه تابع بقلق، التقارير الواردة عن الاشتباكات المسلحة التي وقت بين الجانبين، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام دعا خلاله الطرفين إلى الاتفاق على وقف دائم للقتال والانخراط في حوار لحماية المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح وأكد مواصلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان في مراقبة الوضع.

بدورها رحبت قيادة البعثة الأممية في أفغانستان في بيان لها بإعلان وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن أكبر عدد من الضحايا المدنيين في أفغانستان حتى الآن سُجّل في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار.

وأكدت مواصلة أعمالها لتحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى، وكشفت عن أن المعلومات الواردة مؤخرا أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيًا وإصابة 346 آخرين في مناطق سبين بولداك على الجانب الأفغاني من الحدود.

ونوهت إلى توثيق البعثة ما لا يقل عن 16 قتيلا مدنيا نتيجة اشتباكات حدودية سابقة في ولايات باكتيكا وباتكيا وكونار وهلمند.

ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضرورة الامتثال للمبادئ الأساسية المعنية بنبذ التمييز والتناسب والحيطة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين.