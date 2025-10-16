ترامب يعود إلى الحرب الأوكرانية بمكالمة مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشال" "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيتم تعيينهم. وسيتم اختيار مكان. ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب "غير المُشرّفة" بين روسيا وأوكرانيا".

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر قناة "فوكس نيوز"، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين ترامب بوتين، كانت "جيدة جدا ومثمرة."

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن تسوية الصراع في الشرق الأوسط سوف تساعد في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأوضح ترامب أنه ناقش مع بوتين مطولا مستقبل التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف ترامب أنه يجري محادثة مطولة بوتين، قبل ساعات من استقباله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.