ترامب يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول

وضع ترامب اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو تقليد حزين للرؤساء الأمريكيين. وتوقف الرئيس للحظات بعد وضع إكليل الزهور، ثم تراجع وقام بأداء التحية أثناء عزف "الموسيقى"، فيما انضم إليه نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، صب ترامب جام غضبه على الرئيس السابق جو بايدن، واصفاً إياه بأنه "حثالة أمضى السنوات الأربع الماضية في محاولة لتدمير بلدنا من خلال العقول اليسارية الراديكالية المشوهة" واتهمه بالسماح "بحدود مفتوحة لا يوافق عليها سوى رئيس غير كفء"

كما لاحق ترامب القضاة الاتحاديين الذين عرقلوا الجهود المبذولة لسن أجندة الترحيل الجماعي الخاصة به، واصفاً إياهم بأنهم "قضاة كارهون للولايات المتحدة الأمريكية يعانون من أيديولوجية مريضة وخطيرة للغاية على بلدنا".

وكتب ترامب على الموقع الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي: "نأمل أن المحكمة العليا للولايات المتحدة، والقضاة الجيدين والمتعاطفين الآخرين في أنحاء البلاد، سينقذونا من قرارات الوحوش الذين يريدون أن تذهب بلادنا إلى الجحيم".