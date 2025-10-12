الإغلاق يدخل يومه الـ12.. فانس يحذر من تخفيضات جديدة

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الأحد إنه سيكون هناك تخفيضات أكبر في القوى العاملة الاتحادية كلما استمر إغلاق الحكومة، مما يزيد من عدم اليقين الذي يواجه مئات الآلاف من الموظفين الذين هم بالفعل في إجازة بدون أجر وسط جمود حاد في الكونجرس.

وحذر فانس من أنه مع دخول الإغلاق الاتحادي يومه الـ12، فإن التخفيضات الجديدة ستكون "مؤلمة"، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عملت على ضمان دفع رواتب الجيش هذا الأسبوع والحفاظ على بعض الخدمات للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك المساعدة الغذائية.

ومع ذلك، تم منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في الأيام الأخيرة، وفي دعوى قضائية يوم الجمعة، قال مكتب الإدارة والميزانية إنه ستتم إقالة أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي قريبا بالتزامن مع الإغلاق.

وقال فانس في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة فوكس نيوز: "كلما طال هذا (الإغلاق)، كلما زادت التخفيضات. لكي نكون واضحين، بعض هذه التخفيضات ستكون مؤلمة. هذا وضع لا نستمتع به. وهذا ليس أمرا نتطلع إليه، لكن الديمقراطيين وضعونا في موقف صعبة للغاية".

يذكر أن الإغلاق الحكومي بدأ رسمياً، أول الشهر الجاري في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونجرس لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً.