أمريكا.. مقتل 4 وإصابة 20 في إطلاق نار في ساوث كارولاينا

قُتل أربعة أشخاص وجُرح 20 آخرون في إطلاق نار في مطعم على جزيرة صغيرة قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا.

وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) في حانة ومطعم "ويليز بار آند جريل" على جزيرة سانت هيلينا، بحسب ما أفاد به المسؤولون.

وعند وصول رجال الشرطة إلى الموقع، وجدوا حشدا كبيرا وعددا من الأشخاص مصابين بطلقات نارية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بوفورت في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هرع العديد من الضحايا والشهود إلى المتاجر والعقارات القريبة طلبا للاحتماء من إطلاق النار".

وأضاف البيان: "إنها حادثة مأساوية وصعبة على الجميع، ونطلب منكم التحلي بالصبر بينما نواصل التحقيق في الواقعة. تعاطفنا وصلواتنا مع جميع الضحايا وأحبائهم".

وعُثر على أربعة قتلى في موقع الحادث، فيما أُصيب ما لا يقل عن 20 شخصا آخرين، من بينهم أربعة في حالة حرجة يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة.

ولم تكشف بعد هويات الضحايا.