الشرطة الأمريكية تعلن مقتل جميع العاملين بانفجار مصنع متفجرات في تينيسي

قال مسؤول في الشرطة إن الانفجار الذي وقع في مصنع للمتفجرات بولاية تينيسي الأمريكية أسفر عن مقتل جميع العاملين به.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تعمل وفق افتراض أن جميع الأشخاص الموجودين في موقع الحادث قد لقوا حتفهم. ولم يُعرف بعد العدد الدقيق للضحايا أو سبب الانفجار.

وأوضح ديفيس في وقت سابق أن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا: "لم نعثر على أي ناجين".

وقع الانفجار صباح الجمعة في مصنع "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز"، وهو منشأة متخصصة في تزويد الجيش بالمتفجرات وإجراء الأبحاث حولها، وقد تناثرت شظايا الحطام لمسافة لا تقل عن نصف ميل (800 متر)، فيما شعر سكان يبعدون أكثر من 15 ميلا (24 كيلومترا) بالانفجار، بحسب ديفيس.

وأظهرت لقطات جوية للموقع الكائن على تلة، تصاعد الدخان وبقايا محترقة من هياكل سيارات وأكوام من المعادن المنبعجة. ووصف ديفيس المشهد بأنه "من أسوأ ما رآه في حياته"، مؤكدا مقتل عدد من الأشخاص في الانفجار.