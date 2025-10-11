بايدن يخضع لعلاج إشعاعي لمعالجة سرطان البروستاتا

يخضع جو بايدن لعلاج إشعاعي وهورموني لمعالجة سرطان البروستاتا، على ما أفاد متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق وكالة فرانس برس السبت.

في مايو، كشف الديموقراطي (82 عاما) الذي تراجع عن ترشحه لإعادة انتخابه في 2024 وسط مخاوف بشأن صحته، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وبعد أن أعرب خلفه دونالد ترامب في البداية عن "حزنه" لسماعه هذا الخبر في مايو، لمح إلى أن تشخيص إصابة الرئيس الديموقراطي السابق كان معروفا منذ مدة.

في يونيو، أمر الملياردير الجمهوري بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على الحالة العقلية والبدنية للاخير والاستيلاء على صلاحياته.