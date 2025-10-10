بماذا علق البيت الأبيض على خسارة ترامب جائزة نوبل؟

عبّر البيت الأبيض عن استيائه من قرار لجنة نوبل، إذ قال مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ إن أعضاء اللجنة "أثبتوا أنهم يفضلون السياسة على السلام" بعد تجاهلهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم جهوده التي بذلها لوقف الحروب، بحسب قوله، ومساعي عددٍ من زملائه الجمهوريين وزعماء العالم، ورغبته المعلنة في الفوز بالجائزة.

وكانت أكاديمية جائزة نوبل للسلام، قد منحت هذا العام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وكتب تشيونج "إنه (ترامب) يتمتع بقلب إنساني ولن يكون هناك أبداً أي شخص مثله يمكن أن يحرك الجبال بقوة إرادته".

وكان ترامب، الذي لطالما طمح إلى الجائزة المرموقة، قد أعرب بشكل صريح عن رغبته في نيلها، خلال ولايتيه الرئاسيتين، بالأخص مؤخرا، حيث ينسب إليه الفضل في إنهاء صراعات بمختلف أنحاء العالم. وأعرب الرئيس الجمهوري عن شكوكه في أن لجنة نوبل ستمنحه الجائزة يوما ما.

وفازت الناشطة السياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لهذا العام اليوم الجمعة.

وأشاد يورجن واتني فريدنس، رئيس لجنة نوبل النرويجية، بالمرشحة الرئاسية السابقة التي تنتمي للمعارضة في فنزويلا باعتبارها "رمزاً أساسياً للوحدة في صفوف المعارضة السياسية التي كانت يوماً ما منقسمة بشدة، ووجدت أرضية مشتركة للمطالبة بانتخابات حرة وحكومة تمثيلية".

