ترامب يُصعّد: رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي "يجب أن يكونا في السجن"!

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه ينبغي أن يكون رئيس بلدية شيكاغو وحاكم ولاية إيلينوي الديمقراطيان في السجن، في تصعيد لهجماته على خصومه السياسيين.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "رئيس بلدية شيكاغو (براندون جونسون) ينبغي أن يكون في السجن لفشله في حماية عناصر" شرطة الهجرة والجمارك، مضيفاً: "والحاكم (جاي بي) بريتزكر كذلك!".

ويأتي تصريح الرئيس الجمهوري في ظل معارضة المسؤولين لأوامره التي تطلب من عناصر الهجرة والجمارك تنفيذ عمليات دهم بحق المهاجرين في شيكاغو.

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قوله إن 200 عنصر من الحرس الوطني وصلوا إلى مقربة من شيكاغو استعداداً للانتشار في المدينة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مهمة هؤلاء الجنود في الاحتياط الآتين من ولاية تكساس هي حماية "الإجراءات والعملاء والممتلكات الحكومية الاتحادية" لمدة "مبدئية قدرها 60 يوماً".

وكان حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت قد نشر صورة الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفراداً من الحرس الوطني من ولايته يركبون طائرة، دون أن يحدد وجهتهم.

ولم يصدر تعليق فوري على الأمر من مكتب حاكم إلينوي جي بي بريتزكر، إلا أن الحاكم الديمقراطي تنبأ بأن قوات الحرس الوطني في إلينوي سيتم تنشيطها بجانب 400 جندي من تكساس.

وقد اتهم بريتزكر الرئيس ترامب باستخدام القوات الاتحادية كـ"دعائم سياسية" و"بيادق"، بحسب تعبيره.

من جهته، قال عمدة شيكاغو براندون جونسون للصحافيين إن الإدارة لا تشارك الكثير من المعلومات مع المدينة. وأضاف جونسون، الثلاثاء: "هذا الأمر الأكثر صعوبة في هذه اللحظة: لديك إدارة ترفض التعاون مع السلطة المحلية".

يأتي هذا بينما منح قاض اتحادي إدارة ترامب يومين للرد على دعوى قضائية رفعتها ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو الاثنين للطعن في الخطة. ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم الخميس.

وتقول الدعوى القضائية إن "هذه التحركات في حرب الرئيس ترامب المعلنة على شيكاغو وإلينوي غير قانونية وخطيرة".

وأضافت الدعوى: "الشعب الأميركي، بغض النظر عن مكان إقامته، لا ينبغي أن يعيش تحت تهديد الاحتلال من الجيش الأميركي، لمجرد أن قيادة مدينته أو ولايته لم تعد ببساطة وعلى وجه التحديد تروق للرئيس أو تحظى بدعمه"، بحسب نص الدعوى.