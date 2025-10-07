ترامب: سنخفض البرامج الحكومية والوظائف في ظل الإغلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إن إدارته تعتزم إلغاء عدد من البرامج الحكومية نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر، مضيفا أنه سيقدم تفاصيل حول تخفيضات الوظائف خلال الأيام المقبلة.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، "الجمعة"، مجدداً في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتمويل الحكومة، ما يعني أن الإغلاق الجزئي المستمر منذ ثلاثة أيام سيتواصل إلى الأسبوع المقبل على الأقل.

المقترح الجمهوري المعروف بـ"القرار النظيف"، كان يهدف إلى تمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى أواخر نوفمبر، بينما تضمن مشروع الديمقراطيين بنوداً إضافية أبرزها تمويل للرعاية الصحية، لكن كليهما لم ينجحا في الحصول على الأصوات الكافية.

زعم الجمهوري جون ثيون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن الديمقراطيين يخضعون لضغوط جناحهم اليساري ويعرقلون أجندة الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: "الأمر كله يتعلق بمحاولة إرضاء القاعدة اليسارية والمنظمات الناشطة التي تتحكم بمسار الحزب حالياً".

من جانبه، حمّل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الرئيس ترامب مسؤولية الأزمة، قائلاً : "ترامب في وضع أشبه ببرنامج حماية الشهود.. لا أحد يجده عندما يتعلق الأمر بالإغلاق الحكومي، لأنه يدرك أنه المسؤول عن التسبب به".