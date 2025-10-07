ترامب يرى "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق سلام في غزة، مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" تزامنا مع الذكرى الثانية لهجمات السابع من اكتوبر.

وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق حول الشرق الأوسط سيجلب السلام الى الشرق الأوسط".

وأكد أن المفاوضين الأمريكيين يشاركون أيضا في المباحثات المستمرة في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأعلن البيت الابيض "الاثنين" أن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيضطلعان بدور فيها.

واضاف ترامب "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما اعتقد أن هناك احتمالا لإرساء السلام في الشرق الاوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فوراً عن الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

ولفت إلى أن "فريقنا هناك الآن، هناك فريق آخر غادر للتو، وثمة بلدان أخرى، وتحديدا كل بلد في العالم أيد هذه الخطة".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام كل الاطراف بالاتفاق" إذا اتفقت حماس وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الحرب.

