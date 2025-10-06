ترامب: عرض بوتين بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية فكرة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن عرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء طواعية على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة بالفعل "فكرة جيدة".

وعرض بوتين الشهر الماضي الإبقاء طوعا على قيود تحدد الحد الأقصى لحجم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وهي قيود منصوص عليها في معاهدة نيو ستارت لعام 2010 والتي ينتهي أمدها في فبراير‭‭‭‭ ‬‬‬‬شباط، إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض عند سؤاله عن عرض بوتين "تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي".

وفي الأسبوع الماضي، فال فاسيلي نبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده ما زالت تنتظر ردا من ترامب على عرض بوتين للحفاظ طوعا على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة بالفعل بمجرد انتهاء أمد المعاهدة.

وسيتعارض أي اتفاق على مواصلة الحد من انتشار الأسلحة النووية مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وروسيا منذ لقاء جمع بين ترامب وبوتين في ألاسكا في منتصف أغسطس ، بالنظر إلى ما ورد عن انتهاك طائرات مسيرة أطلقتها روسيا المجال الجوي لدول في حلف شمال الأطلسي.

وفي مقطع مصور نشر اليوم الأحد، حذر بوتين من أن اتخاذ الولايات المتحدة أي قرار يتعلق بإرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى لأوكرانيا لتتمكن من ضرب أهداف في عمق روسيا سيدمر علاقة موسكو بواشنطن.

وفي الشهر الماضي، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس طلبا من أوكرانيا للحصول على صواريخ يمكنها أن تضرب أهدافا في عمق روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو، لكن لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة اتخذت قرارا نهائيا بعد في هذا الصدد.

ولم يوجه الصحفيون اليوم الأحد سؤالا مباشرا لترامب بشأن احتمالات تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك. وعبر ترامب من قبل عن خيبة أمله من عدم اتخاذ بوتين خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي وثلاثة مصادر لرويترز إن إدارة ترامب قد لا تتمكن من إرسال أي صواريخ توماهوك بعيدة المدى لأوكرانيا لأن المخزونات الحالية منها مخصصة للقوات البحرية الأمريكية ولاستخدامات أخرى.