أمريكا.. قتيلان و12 جريحاً في إطلاق نار عشوائي بولاية ألاباما

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحين أطلقوا النار على بعضهم البعض في منطقة مزدحمة وسط مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

ووقع الحادث بالمنطقة السياحية بالمدينة بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم بين جامعة توسكيجي وكلية مورهاوس، وفقا لصحيفة مونتغمري أدفرتايزر.

وصرح جيمس غرابويز قائد شرطة مونتغمري (في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة)، بأن ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى المستشفى بإصابات تهدد حياتهم عقب "إطلاق نار جماعي".

وقال غرابويز للصحفيين "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط حشد من الناس".

وأضاف أن مطلقي النار "لم يهتموا بمن حولهم عندما فعلوا ذلك".

وأفاد بأن المحققين كانوا يبحثون في الأدلة ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، على الرغم من عدم توجيه اتهامات لأحد في وقت مبكر من صباح الأحد.

وذكر قائد شرطة مونتغمري: "سنفعل كل ما هو ضروري لجمع كل الأدلة لملاحقة كل متورط".