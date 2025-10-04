ترامب: نحن قريبون للغاية من تحقيق السلام في الشرق الأوسط

بث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مساء الجمعة من المكتب البيضاوي أشاد فيه بالحلفاء للعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإعادة الرهائن الذي تم اختطافهم في هجمات 7 أكتوبر 2023 .

وقال ترامب: "هذا يوم كبير". سنرى كيف سينتهي الأمر. يجب أن نكتب الكلمة الأخيرة بشكل ملموس".

وقال ترامب إنه يتطلع إلى إعادة الرهائن، ومن بينهم القتلى، إلى عائلاتهم. ووجه الشكر إلى قطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن والعديد من الدول الأخرى.

وقال الرئيس "نحن قريبون للغاية من تحقيق السلام في الشرق الأوسط". وأنهى الفيديو بقوله: "سيتم معاملة الجميع بشكل عادل"، لكن لم يتضح ما الذي كان يقصده ترامب بذلك.

