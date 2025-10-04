القوات الأمريكية تنفذ غارة على سفينة مخدرات قبالة سواحل فنزويلا

نفذت القوات الأمريكية ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث.

وقال هيغسيث على منصة إكس: «قُتل أربعة مهربي مخدرات إرهابيين، على متن القارب، في الضربة التي نُفذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أمريكا لتسميم شعبنا».

وقبيل الضربة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلحاً مع كارتلات المخدرات، في مذكرة وجهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس، لدعم العمليات الأخيرة التي نفذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني.

وتأتي هذه المذكرة، التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، من مصدر برلماني، طلب عدم الكشف عن هويته، بعد إيفاد عدة سفن حربية إلى البحر الكاريبي، في أواخر أغسطس الماضي، وتدمير ثلاثة زوارق على الأقل في المنطقة، بحجة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدرات، بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً على الأقل.

وندد خبراء قانونيون أمريكيون بعمليات لا إطار قانونياً لها. ويشكل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأمريكية، مبرراً قانونياً للعمليات المنفذة قبالة سواحل فنزويلا.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى أنه يجب قانوناً تقديم تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس، في أعقاب أي حدث تكون فيه القوات المسلحة الأمريكية منخرطة في هجوم. وقالت آنا كيلي معاونة الناطقة باسم البيت الأبيض:

«كما قلنا مراراً، تصرف الرئيس وفقاً لقانون النزاعات المسلحة لحماية بلدنا، ممن يحاولون جلب سم قاتل إلى سواحلنا، غير أن الدستور الأمريكي ينص على أن الكونغرس وحده مخول إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن نزاع مسلح».

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الكونغرس، التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن مضمونها، أن كارتلات الاتجار بالمخدرات، باتت خلال العقود الأخيرة أكثر تسلحاً وتنظيماً وعنفاً، وهي تتسبب بوفاة عشرات آلاف الأمريكيين كل عام، بطريقة غير قانونية، وبشكل مباشر. وبناء على ما تقدم، أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلحاً غير دولي، مع المنظمات الإرهابية المعنية.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وحكومته، بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة. وتنفي كراكاس هذه الاتهامات بشدة، وهي أطلقت مناورات عسكرية.

وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة، التي اعتبرتها تهديداً عسكرياً. وندد وزير الدفاع الفنزويلي، أول من أمس، بتحليق خمس مقاتلات أمريكية قبالة سواحل بلاده.