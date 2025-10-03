ترامب: هذه فرصة "حماس" الأخيرة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنّ التوصل إلى اتفاق بشأن غزة يمثل "الفرصة الأخيرة" أمام حركة حماس، محذراً من أنّ الفشل في ذلك سيفتح "أبواب جحيم غير مسبوق" عليها.

وأوضح ترمب أنّه يتوجب التوصل إلى الاتفاق بحلول الساعة السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن، معتبراً أنّ إنجاز هذا الاتفاق "سينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين". وأضاف أنّ هذه "الفرصة الوحيدة الأخيرة" أمام الحركة.

وأشار ترمب إلى أنّ السلام "سيحل في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى"، مؤكدًا أنّ "كل الدول العظيمة والقوية والغنية جداً في المنطقة" وافقت على تحقيق السلام.

وقال الرئيس الأمريكي: " أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي قد تشهد إراقة كبيرة للدماء في المستقبل إلى أجزاء أكثر أمانا من غزة".