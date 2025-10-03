إدارة ترامب تعلق 2.1 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين

علقت إدارة الرئيس دونالد ترامب صرف 2.1 مليار دولار مخصصة لمشروعات البنية التحتية في مدينة شيكاغو، مستغلة حالة الإغلاق الحكومي للضغط على معارضيها الديمقراطيين، بحسب راسل فوجت، مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض.

ويؤثر هذا التعليق في خطة طال انتظارها لتوسعة شبكة خطوط القطار الأحمر في المدينة.

وكتب فوجت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن تمويل المشروع تم إيقافه مؤقتاً "لضمان عدم تخصيص الأموال من خلال عقود تعتمد على العنصرية".

وكان قد تم الإعلان سابقاً هذا الأسبوع عن قرار مماثل بشأن مدينة نيويورك، حيث صرح فوجت أنه سيتم تعليق مبلغ 18 مليون دولار مخصص للمشاريع التنموية والبنية التحتية في المدينة، بما في ذلك تمويل نفق السكك الحديدية الجديد تحت نهر هدسون.

وأيد الرئيس ترامب أساليب فوجت، حيث نشر ليلة الخميس، فيديو يظهر فيه وهو يرتدي غطاء رأس ويحمل سيفاً، في إشارة إلى رمز الموت.

ويعد حجب هذه الأموال ضربة قوية لخطط قطاع النقل في شيكاغو. فمن المقرر أن يضيف مشروع توسعة الخط الأحمر أربع محطات قطار في الجزء الجنوبي من المدينة، ما سيسهم في تحسين خدمات النقل للمناطق المحرومة.

كما يستهدف قرار تعليق التمويل مشروعاً لتحديث الخطين الأحمر والأرجواني، والذي قال فوجت إنه سيتم تعليق تمويله أيضاً، إلى جانب مشروع لتطوير المحطات وإزالة الاختناقات المرورية في نقاط التقاطع بين الخطوط المختلفة.

وفي حالة مدينة نيويورك، أعلنت وزارة النقل الأمريكية أنها كانت تُجري مراجعة للتحقق من وجود أي مخالفات دستورية في مشروعي البنية التحتية الضخمين، إلا أن إغلاق الحكومة، الذي بدأ يوم الأربعاء، أجبرها على إيقاف عمل الموظفين المكلفين بهذه المراجعة.

ومن المرجح أن يكون تعليق التمويل موجهاً ضد زعيم الأغلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك، الذي يتهمه البيت الأبيض بالمسؤولية عن هذا الجمود. وقال شومر إن إيقاف التمويل سيضر بالركاب. وأضاف على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إن عرقلة هذه المشاريع أمر سخيف وغير مجد، لأنها توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجيدة، وهي ضرورية للاقتصاد الإقليمي والوطني القوي".









