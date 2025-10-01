تعهد استثمار عشرات المليارات لتحديث قوة الردع النوويةترامب في اجتماع الجنرالات: نتعرض لغزو من الداخل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس إن الولايات المتحدة تتفوق في جميع المجالات العسكرية، معتبراً أن الجيش الأمريكي يسبق روسيا، والصين في مجال الغواصات بنحو 25 عاماً، وقال إنه سيستثمر عشرات المليارات في تحديث قدرة الردع النووية، وبناء القبة الذهبية، ونوه إلى ما سماه «تعرض الولايات المتحدة إلى غزو من الداخل».

وأضاف ترامب في اجتماع مع مئات من جنرالات الجيش الأمريكي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا: «يجب أن نتفوق في جميع المجالات وأن نكون أقوياء، حتى لا تجرؤ أي دولة على تهديدنا أو هزيمتنا».

واستدعى وزير الدفاع بيت هيجسيث، مئات الجنرالات والأدميرالات إلى اجتماع طارئ واستثنائي، في فيرجينيا، ما استدعى سفر مئات الجنرالات إلى الولايات المتحدة من كافة وحدات القيادة الأمريكية المنتشرة حول العالم. وتعهد ترامب أمام الجنرالات بجعل الجيش «أقوى وأكثر صلابة وسرعة وشراسة وقوة مما كان عليه في أي وقت مضى».

وقال الرئيس الأمريكي إن «الدفاع عن الوطن هو أهم وظيفة للجيش، وليست وظيفته أن يدافع عن كينيا أو الصومال، بينما أمريكا تحت احتلال من الداخل، نحن تحت احتلال، وغزو من الداخل، لا يختلف ذلك عن عدو أجنبي، لأنهم لا يرتدون زياً عسكرياً، نحن تحت غزو من الداخل، ونحاول وقف ذلك، بسرعة، بعد إنفاق تريليونات للدفاع عن حدود دول أخرى، اليوم ندافع عن حدودنا».

وتابع: «سنكون آلة للقتال والفوز.. ملتزمون بإنفاق تريليون دولار على المؤسسة العسكرية في 2026، وسنستثمر عشرات المليارات لتحديث قدرة الردع النووية».

وتحدث ترامب عن القدرات النووية للولايات المتحدة، وقال: «لقد حركت غواصة أو غواصتين، لن أحدد إن كانتا اثنتين، نحو السواحل الروسية كإجراء احترازي، لأننا لا نستطيع السماح للآخرين بالتلاعب بتلك الكلمة».

ومضى قائلاً إنه «لن يتوانى في الذود عن الشعب الأمريكي من التهديدات التي تأتي من الداخل، ومن القوة النووية الإيرانية.. كل القوة العظيمة التي نعتقد أنها موجودة دمرناها». وأضاف: «الكثير من القادة استخدموا الجيش، ويطالبونني الآن بأنه لا يمكنك استخدام الجيش، لوقف الجرائم في الولايات».

واعتبر ترامب أن «المجرمين في الولايات المتحدة يأخذون الجريمة وظيفة ومسار عمل لهم».

أما نائب الرئيس، جي دي فانس، فرفض من جهته وصف الاجتماع بأنه «غير عادي»، متوجهاً للصحافيين بالقول: «الغريب أنكم أنتم من جعلتم منه خبراً هاماً». ولم تلجأ البنتاغون إلى تقديم أي تفسير علني للسبب وراء عقد هذا الاجتماع، واكتفى الناطق باسمه شون بارنيل بالقول في بيان إن وزير الدفاع سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل.