ترامب: عدم حصولي على "نوبل للسلام" إهانة للولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما وصل إليه الجيش الأميركي الآن من القوة، ما هو إلا ثمرة ما بدأه خلال ولايته الأولى ليصبح "الأقوى في العالم"، مشدداً على أنه سيعمل على تعزيز قدراته ليكون "أكثر قوة وصرامة من قبل".

وقال ترامب لصحافيين اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تغيير اسم الخليج الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ليصبح "خليج أميركا"، مضيفاً أنه تمكن خلال الأشهر التسعة الماضية من تسوية "حروب عدة"، أبرزها بين الهند وباكستان.

كما أعلن عزمه على جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إنهاء الحرب المدمرة بين بلديهما، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "لا تريد استخدام القوة النووية أبداً"، لكنه أقر بشعوره بـ"بعض التهديد" من قبل روسيا.

واعترف ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت متأخرة عن روسيا والصين في مجال الأسلحة الفضائية، لكنها الآن نتفوق عليهما بنسبة أكثر من 180%.

وأشار ترمب إلى أن موسكو "هددت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة" فقام بإرسال غواصة نووية وصفها بأنها "السلاح الأكثر فتكاً"، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز أهمية تقوية الجيش الأميركي الذي قال إنه عانى في الماضي من نقص في تجنيد أفراد الجيش والشرطة لكن نسبة التجنيد الآن أكثر من 95%.

وطالب الرئيس الأمريكي بجائزة نوبل للسلام، قائلاً إنه أنهى 9 حروب كبيرة منذ بدء ولايته، وآخرها الإعلان أمس عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. مشيراً إلى أنه "أنهى 8 حروب في 8 شهور وهذا إنجاز كبير جداً".

وفصل في ذلك قائلاً: "الهند وباكستان كانتا في حالة حرب وأبلغتهما بأنهما لو واصلتا الحرب فلن يكون هناك أي تبادل تجاري بيننا، وأنهيت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بعد أن استمرت نحو 36 عاماً".

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إنه حصل لبلاده على تريليونات الدولارات لتعود أميركا أمة غنية مرة أخرى، بعد أن كانت تتعرض لاستغلال تجاري على مدى سنوات عدة.



