الجولة الخامسة من «المحادثات النووية»تعقد في روما غداً

تعقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران، غداً في روما، وفق ما أعلن بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى الوساطة بين طهران وواشنطن. وكتب بدر البوسعيدي على منصة «إكس»، أن الجولة الخامسة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 مايو.

في السياق، قال نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة، للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك في الحوار بين إيران وأمريكا في المرحلة الحالية. وأضاف فينيديكتوف:

«للأسف لا يتفق الجميع في الولايات المتحدة على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية. نأمل أن يسود المنطق السليم»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأكد فينيديكتوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين حول البرنامج النووي الإيراني، وفي الحوار بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الجانب الروسي قدم إسهاماً كبيراً في تطوير خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لاستعادة الاتفاق النووي، مضيفاً:

«لذلك، لدينا الخبرة ذات الصلة». وقال فينيديكتوف: «نأمل أن تتمكن طهران وواشنطن من إيجاد حلول لتهدئة التوترات، ورفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران، وفي الوقت ذاته ننطلق من أن الترويكا الأوروبية ستمتنع عن اتخاذ خطوات استفزازية، بما في ذلك لغة الإنذارات والضغوط غير المبررة».