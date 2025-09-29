مقتل شخص وإصابة 9 بهجوم على كنيسة في ميشيجان بأمريكا

ذكرت الشرطة في بلدة جراند بلانك بولاية ميشيجان الأمريكية أن رجلا اقتحم بسيارته مدخل كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وأطلق النار على عشرة أشخاص على الأقل مما أدى إلى مقتل أحدهم.

وقال وليام رينيه قائد شرطة جراند بلانك إن المهاجم ترجل من سيارته وأطلق النار من سلاحه، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص كانوا بداخل الكنيسة التي اشتعلت فيها النيران بعد اصطدام السيارة بها.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من المبنى ورجال إطفاء يحاولون إخماد النيران بالماء، فيما كانت عربات الإطفاء وسيارات الطوارئ متوقفة على مقربة.

وقال قائد الشرطة إن السلطات تعتقد أنها ستعثر على ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

ولم تكشف الشرطة بعد عن اسم المهاجم الذي لقي حتفه في مكان الحادث خلال تبادل إطلاق النار مع ضابطين هرعا إلى الكنيسة عقب سماع أنباء الهجوم.

وقال قائد الشرطة إن المهاجم رجل يبلغ من العمر 40 عاما من بيرتون بولاية ميشيجان.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

وتبعد بلدة جراند بلانك نحو 97 كيلومترا شمال غربي ديترويت، ويبلغ عدد سكانها 7700 نسمة.