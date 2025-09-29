ترامب: استعدوا لشيء لافت في الشرق الأوسط

لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى احتمال حصول اختراق في أزمة الشرق الأوسط، مؤكداً أن «الجميع مستعد لشيء لافت»، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الأبيض.

وكتب ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط»، مضيفاً «الجميع مستعد لشيء لافت، سابقة. وسنحقق ذلك».



ويلتقي نتانياهو ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يضغط ترامب، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، لقبول خطته وإعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تتكون من 21 نقطة، معتبرة أنها تترك الباب مفتوحاً أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، فيما تبقى الآمال معلقة حول لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم على تحقيق اختراق لإنهاء حرب غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني، إن المملكة تعمل بالتنسيق مع دول عربية وشركاء على تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة بشأن غزة.

وأضاف الملك الأردني في بيان للديوان الملكي الأردني، أن الخطة التي عرضها على القادة العرب والمسلمين «شهدت توافقاً بنسبة كبيرة»، لافتاً إلى أن «الإجماع الدولي حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة».

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تتضمن وقف العمليات العسكرية، تدمير أسلحة حماس، عفواً عن عناصرها، وإدخال مساعدات إنسانية. الخطة تقترح حكومة انتقالية وقوة دولية للأمن، مع إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، لكنها لم تُوافق عليها إسرائيل أو حماس بعد.



وبحسب الخطة، يتم تدمير جميع الأسلحة الهجومية لحركة «حماس»، أما عناصرها الذين يلتزمون بما تصفه إدارة ترامب بـ«التعايش السلمي» فسيُعرض عليهم العفو، فيما يتم تسهيل ممرات آمنة إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة وبعد تنفيذ جميع عمليات التنمية والإصلاحات السياسية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به كطموح للشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الخطة التي لا تتجاوز 3 صفحات، لم توافق عليها بعد لا إسرائيل ولا «حماس»، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين شاركوها مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.



ولم تقدم الخطة تفاصيل بشأن كيفية أو ترتيب تنفيذ النقاط الـ21 الواردة فيها، باستثناء وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية، وفق «واشنطن بوست».

وتتضمن الخطة الحالية، «تعهّداً إسرائيلياً بعدم احتلال أو ضم غزة»، و«عدم شن أي هجمات أخرى على قطر». كما تعترف الخطة، وفق «واشنطن بوست»، بـ«الدور المهم الذي لعبته قطر كوسيط في هذا الصراع»، وتشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من طلبا بداية من قطر استضافة مفاوضي «حماس».