اجتماع مرتقب بين ترامب وكبار القادة العسكريين‭

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فرجينيا يوم الثلاثاء، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من البيت الأبيض بشأن مشاركة ترامب في الاجتماع.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن حضور ترامب الاجتماع، نقلا عن وثيقة.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع بيت هيجسيث أهمية التمسك "بروح المقاتل" في مختلف أفرع القوات المسلحة، مشيرين إلى أنه قد يتطرق إلى قضايا أخرى خلال الاجتماع الذي سيستمر ساعة تقريبا.

وتنتشر القوات الأمريكية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحرص هيجسيث في جميع تصريحاته العلنية تقريبا على التشديد على مفهوم "روح المقاتل" وضرورة ترسيخ عقلية قتالية في صفوف الجيش.