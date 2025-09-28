ترامب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية ومن شأن الاتفاق فتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة.

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" إن خطته تهدف إلى أكثر من مجرد إنهاء الحرب في غزة، إذ إن الهدف هو استئناف مساعي السلام في المنطقة.

وأكد ترامب أن الاتفاق سيفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "لم يتم الانتهاء منها بعد"، وذلك قبل اللقاء المقرر بينهما في البيت الأبيض، الإثنين.

وأوضح نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "نحن نعمل عليها ولم يتم الانتهاء منها بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب ونحن نتحدث الآن".

وتابع : "آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك لأننا نريد تحرير رهائننا، ونريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحهم ونزع السلاح من غزة، وبناء مستقبل جديد لسكان غزة والإسرائيليين على حد سواء وللمنطقة بأكملها".