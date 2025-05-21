واشنطن: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يكون سهلاً

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لن يكون سهلاً.

وأكد روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الإدارة تقدم مخرجاً لإيران للسعي نحو الرخاء والسلام، مضيفاً: «لن يكون الأمر سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن».

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قوله، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم مبالغ فيها وفظيعة، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

وقال خامنئي: «لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج.. لا أعلم ما الذي سيحدث»، مشيراً إلى أن على واشنطن التوقف عن تقديم مطالب غير معقولة خلال المفاوضات.

وبشأن عقد جولة خامسة من المحادثات في روما مطلع الأسبوع المقبل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية: «تم اقتراح موعد لكننا لم نقبله بعد.. نشهد مواقف من الجانب الأمريكي لا تتوافق مع أي منطق وتضع عوائق أمام إجراء المفاوضات..

لهذا السبب لم نحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات وندرس الأمر ونأمل أن يسود المنطق». إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام رسمية، عن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قوله، إن بلاده تلقت مقترحاً لجولة خامسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وتدرسه حالياً.