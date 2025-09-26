مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي ـ صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

فشلت مساعي روسيا والصين في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر.

وقبل التصويت، قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن "إيران فعلت كل ما في وسعها لإرضاء الأوروبيين وأميركا لكن القوى الغربية لم تقدم أي تنازلات".

وأضاف: "إعادة فرض العقوبات على إيران قد تكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط".

كما كشف نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة أن "إيران أرسلت إشارات إيجابية كثيرة وأن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيبقي المجال مفتوحا أمام الدبلوماسية".

في المقابل، ذكر مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة أن "القوى الأوروبية زادت جهودها للتوصل إلى حل مع إيران".

وأكد أن "إيران لم تُقدم على أي مبادرات محددة وفضلت تأجيل كل شيء"، مشيرا إلى أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية" مع طهران.