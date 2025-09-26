فيديو صادم.. الشرطة الأمريكية تستخدم القوة المفرطة ضد مهاجر في نيويورك

تسببت مواجهة عنيفة بين وكلاء إدارة الجمارك والأمن الحدودي الأمريكية (ICE) وشاب مهاجر في نيويورك، في إثارة جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار فيديو صادم نشره الكاتب دون وينسلو جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق مواجهة عنيفة بين وكلاء إدارة الجمارك والأمن الحدودي الأمريكية (ICE) وشاب مهاجر داخل ممر في مبنى بمدينة نيويورك.

ويظهر الفيديو الوكلاء يرتدون أقنعة ويستخدمون القوة المفرطة ضد الشاب، ما أثار موجة من الاستنكار والنقاش حول أساليب الإدارة الاتحادية في تنفيذ سياسات الرئيس الأمريكي ترامب المتشددة في مجال الهجرة.

تأتي هذه الحادثة في سياق عمليات إنفاذ الهجرة المشددة، مثل "عملية ميداي بليتز" في شيكاغو، التي أسفرت منذ أوائل سبتمبر 2025 عن احتجاز أكثر من 200 شخص، معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الجنائية. ومع تصاعد هذه العمليات، ازدادت التوترات بين الإدارة الاتحادية ومسؤولي المدن المحليين ومنظمات حقوق المهاجرين.

وتزامن تداول الفيديو مع تصاعد الاحتجاجات ضد ممارسات ICE، حيث استخدمت الوكالات الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك سياسيون ديمقراطيون، ما يعكس تصاعداً واضحاً في الصراع بين إنفاذ الهجرة الاتحادي والمجتمعات المحلية.