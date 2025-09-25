ترامب: إنهاء الحرب في غزة بات قريباً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريباً.

وقال ترامب إنه عقد "اجتماعاً رائعاً" مع زعماء المنطقة، مضيفاً "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق".

وصرح للصحافيين إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي: "يجب أن أجتمع مع الجانب الإسرائيلي.. أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".

من جهة أخرى، أكد ترامب أن التفاهم مع تركيا "مفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع أنقرة في القضايا الأمنية والتجارية على حد سواء.

وكان الرئيس الأمريكي قد عقد ونظيره التركي مؤتمراً صحفياً مشتركاً في البيت الأبيض، استعرضا خلاله ملفات ثنائية وإقليمية بارزة، من بينها التعاون العسكري، العلاقات التجارية، ومستقبل التعامل مع روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.