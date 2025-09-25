ترامب: إعلان حاسم بشأن سوريا اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيصدر "إعلاناً مهماً بشأن سوريا اليوم"، مشيراً إلى أن بلاده رفعت العقوبات عن دمشق "لمنحها فرصة للتنفس" بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر.

وأضاف ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "المسؤول عن تحقيق إنجاز مهم هو إزاحة النظام السابق في سوريا"، مشيداً به وواصفاً إياه بأنه "رجل محترم للغاية ويحظى بتقدير واسع في أوروبا والعالم"، لافتاً إلى أن أنقرة "بنت جيشاً هائلاً يستخدم الكثير من المعدات الأميركية".

وكشف ترامب عن مباحثات مع أنقرة بشأن تزويدها بمقاتلات إف-16 وإف-35 ومنظومة باتريوت، مؤكداً في المقابل أنه يسعى لإقناعها بالتوقف عن شراء النفط الروسي، منتقداً "خيبة أمل" دول الناتو في هذا الملف.

وفي الشأن الفلسطيني، أعلن ترامب أنه عقد اجتماعاً "ممتازاً" مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن لبحث ملفات "حاسمة"، وفي مقدمها غزة، مؤكّداً أن المفاوضات أصبحت "قريبة من صفقة" تشمل وقف القتال وإطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة.

كما دعا ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف الحرب في أوكرانيا التي خلّفت آلاف القتلى".