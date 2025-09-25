بيت هيغسيث يستدعي مئات الجنرالات الأمريكيين حول العالم لاجتماع عاجل

استدعى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث مئات الجنرالات والأدميرالات حول العالم إلى اجتماع طارئ واستثنائي، الأسبوع المقبل في ولاية فيرجينيا، دون الإعلان عن سبب واضح ما أثار حالة من القلق والارتباك.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم "الخميس"، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث وجّه أوامر عاجلة إلى مئات من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي للتجمع الأسبوع المقبل في قاعدة كوانتيكو التابعة لمشاة البحرية في ولاية فرجينيا.

ووفقا للصحيفة، فقد أثار القرار ارتباكا واسعاً وقلقاً داخل المؤسسة العسكرية، خصوصا أنه يأتي بعد أشهر من سلسلة تغييرات كبيرة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا العام، شملت إقالة عدد من كبار القادة العسكريين.

بحسب ما نقله أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين للصحيفة، فقد أُرسل التوجيه فعليا إلى جميع كبار القادة العسكريين حول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل الولايات المتحدة وعبر عشرات الدول.

ويُلزم القرار الضباط برتبة عميد أو ما يعادلها في البحرية ممن يتولون مناصب قيادية، إضافة إلى كبار المستشارين من صف الضباط لديهم.

وأبدى بعض القادة في الخارج عن استياءهم، معتبرين أن "هذا ليس الأسلوب المعتاد.. لا يمكن استدعاء جميع القادة العسكريين إلى قاعة قرب واشنطن دون إبلاغهم بموضوع الاجتماع أو جدول أعماله"، بحسب الصحيفة.

وتأتي هذه الأوامر في ظل تغييرات جذرية يقودها هيغسث، من بينها تقليص عدد كبار القادة بنسبة 20%، وإقالة قادة كبار "دون مبرر"، إلى جانب إصدار أمر مثير للجدل بإعادة تسمية وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب".