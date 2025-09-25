الحكومة الأمريكية تتهم "اليسار المتطرف" بالضلوع في هجوم دالاس

قتل شخص على الأقل في إطلاق نار وقع صباح الأربعاء خارج منشأة تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة دالاس، في حادث ربطته الحكومة الأمريكية بعناصر "اليسار المتطرف".

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مسلحا أطلق النار من سطح مبنى مجاور، مستهدفا أيضا مركبة نقل داخل منطقة آمنة. وأصيب ثلاثة محتجزين، توفي أحدهم في مكان الحادث، فيما نُقل الاثنان الآخران إلى المستشفى، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، عبر منصة "إكس"، أن المشتبه به قتل أيضا إثر إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه. ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة، وكذلك هوية الضحايا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تروث سوشال" إن التهديدات والهجمات من جانب "اليساريين المتطرفين المختلين" في تزايد، ملقيا باللوم على الديمقراطيين الذين ينتقدون وكالة الهجرة، من دون أن يقدم أي أدلة.