ترامب للزعماء العرب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

ذكر موقع بوليتيكو الأمريكي اليوم "الأربعاء" نقلا عن ستة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد للزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال مصدران إن "ترامب كان حازما في هذا الموضوع، وإنه وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية".

وأشار شخصان آخران مطلعان على الأمر إلى إن "ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب".

وكان ترامب قد قال بعد انتهاء اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية في مقر الأمم المتحدة بشأن غزة، إنّ "اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما".