قتلى وجرحى بإطلاق نار بمركز لشرطة الهجرة في أمريكا

قتل شخص واصيب ثلاثة آخران في إطلاق نار اليوم "الاربعاء" استهدف مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس، بحسب ما أفادت الشرطة. واشارت شرطة دالاس في منشور على أكس إلى مقتل المشتبه بإطلاقه النار من مبنى مجاور.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس.

وقالت نوم في منشور على الشبكات الاجتماعية إن "التفاصيل ما زالت ترد لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى".

وأضافت: "لقي مطلق النار حتفه نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري".

وأوضح القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية في دالاس تود ليونز، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.