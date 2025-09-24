ترامب: روسيا نمر من ورق



صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا يمكنها أن تستعيد جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، في تحول من دعوته السابقة إلى كييف لتقديم تنازلات.

وكشف الرئيس الأمريكي عن موقفه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب ترامب قائلا: "اعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الاوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة جميع أراضيها في صورتها الأصلية... مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وبخاصة الناتو، فإن الحدود الأصلية التي بدأت عندها الحرب، هي خيار مطروح للغاية".

وقال ترامب إن روسيا تقاتل بلا هدف لمدة ثلاث سنوات ونصف في حرب كانت أي قوة عسكرية حقيقية ستأخذ أقل من أسبوع للانتصار فيها، مضيفا: "هذا لا يميز روسيا. في الواقع، إنه يجعلهم يبدون مثل نمر من ورق".

وقد التقى الرئيس الأوكراني مع الرئيس ترامب اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث يسعى للحصول على مساعدة إضافية من الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن بلاده من الهجمات التي تشنها روسيا بالصواريخ والمسيرات والقنابل.

وتبادل الرئيسان التحية بحرارة على هامش الاجتماعات السنوية لقادة دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت العلاقات بين ترامب وزيلينسكي قد شابها توترات خلال اجتماعات سابقة بينهما.

وقال ترامب لزيلينسكي "لدينا احترام كبير للقتال الذي تقوم به أوكرانيا" وأجاب زيلينسكي بأنه تلقى "أخبارا جيدة" من ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي: "سنتحدث عن كيفية إنهاء الحرب والضمانات الأمنية"، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي على الاجتماع وعلى "جهوده الشخصية لوقف هذه الحرب".

وأضاف ترامب أنه مع استمرار القتال، فإن "أكبر تقدم" نحو إنهاء الصراع "هو أن الاقتصاد الروسي سيء للغاية الآن". وقال زيلينسكي إن أوكرانيا وافقت على دعوة ترامب للدول الأوروبية لوقف استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسيين.