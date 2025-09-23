ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة لحماس





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا "حماس"، مجدداً دعوته لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال الحركة تحتجزهم في غزة أحياء وأمواتا.

ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور. وقال في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة "على من يدعمون السلام أن يتحدوا في المطالبة بإطلاق سراح الرهائن".

وأردف قائلا "يسعى بعض أعضاء هذه الهيئة "الأمم المتحدة" إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد كأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جداً لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية".

وتحدث عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".

كما أشار إلى أن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا "يشوه صورة روسيا"، لافتا إلى أن "آلاف الجنود الشباب يموتون أسبوعيا".

ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى "الكف فورا" عن شراء النفط من روسيا، متهما الصين والهند بأنهما أكبر ممولين للحرب في أوكرانيا.

وقال: "عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا، وإلا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت"