ترامب مهاجماً الأمم المتحدة: خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم "الثلاثاء قائلاً إن "خطابات الأمم المتحدة الفارغة لا تنهي الحروب".

وأضاف أن الأمم المتحدة عبارة عن "مصعد توقف في منتصف طريقه"،مشيراً إلى أن "عصر السلام تبدد، وحل محله محل عصر الأزمات"، وأن "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها ليست قريبة من تحقيق أهدافها".

وقال ترامب إن "أمريكا عادت إلى مكانها في العالم، ولديها حاليا أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، معتبراً أن عهده هو عهدي هو "العصر الذهبي لأمريكا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الأموال تتدفق على أمريكا، ونبني حاليا أفضل وأعظم اقتصاد".

وفي الوقت نفسه سعى إلى حل عدد من أكثر النزاعات المستعصية في العالم، وهو ما لم يحقق سوى نجاح محدود حتى الآن.

فيديو