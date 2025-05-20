«أزمة التخصيب» تهدد بنسف المفاوضات «النووية»

لم يعد تخصيب اليورانيوم مجرد نقطة خلاف تقني بين أمريكا وإيران، بل تحول إلى عنوان لتصعيد سياسي ودبلوماسي، يهدد بانهيار جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة.

بين رفض أمريكي قاطع، وتشبث إيراني بالتخصيب، تبدو المفاوضات وكأنها تسير نحو طريق مسدود، وسط أجواء من التشكيك، وسُحب الغموض الكثيف الذي يلف الرسائل المتبادلة بين الجانبين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس، أن التخصيب في إيران خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، قائلةً إن الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، ستيفن ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أوضحا ذلك للشعب الأمريكي، وفي محادثاتهما مع طهران.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال ويتكوف أيضاً، إن تخصيب إيران حتى بنسبة 1 % لن يكون مقبولاً للولايات المتحدة.

ورداً على هذه التصريحات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أمس، إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة»، إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً.

وأضاف تخت روانجي: «لن نتنازل مطلقاً عن موضوع التخصيب، ولن نفعل ذلك. وقد قلنا منذ البداية، إنه إذا كان موقفهم هو التخصيب الصفري، فمن الطبيعي أن الأمور لن تصل إلى نتيجة عملياً».

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال، أول من أمس، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو من دون اتفاق» مع القوى الدولية. وكتب، في منشور على منصة «إكس»:

«إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة، للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد»، مضيفاً: «التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو من دون اتفاق».

أجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل، أربع جولات مباحثات، بوساطة عُمانية، سعياً إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلاً من الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عقد. ووقّعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

إضافةً إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في عام 2015. وحدّد اتفاق 2015، سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المئة. إلا أن طهران تقوم حالياً، حسب تصريحات لعدد من المسؤولين الدوليين، بتخصيب إلى مستوى 60 في المئة.