محادثة ترامب - بوتين تضع مفاوضات أوكرانيا على السكة

أجرى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، محادثته هاتفية منتظرة وصفها كلاهما بأنها كانت جيدة ومفيدة وبناءة، بل ذهب الرئيس الأمريكي إلى حديث عن أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» الخاصة به: «انتهيتُ للتو من محادثة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنها سارت بشكل جيد للغاية». وأكد أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب: «ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب».

وتابع ترامب: «لقد صرح الفاتيكان، متمثلاً بالبابا، بأنه مهتم جداً بإطلاق المفاوضات. فلتبدأ هذه العملية!». وأوضح أنه ستتم مناقشة شروط تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بشكل مباشر بين الأطراف.

وقال: «سيتم الاتفاق على شروط هذا (وقف إطلاق النار والصراع في أوكرانيا) بين الطرفين، لأن هذا هو السبيل الوحيد. فهما على دراية بتفاصيل المفاوضات التي لا يعلم بها أحد غيرهما».

من جانبه، وصف بوتين المحادثة مع ترامب بأنها كانت «ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية». وقال للصحافيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة أمريكا في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وفقاً ما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعيد مكالمته الهاتفية مع، وعقب ثلاثة أيام من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في تركيا، إن المباحثات مع أوكرانيا تسير «في الاتجاه الصحيح». وقال إن الاتصالات «بين المشاركين في هذا الاجتماع والمحادثات قد عادت، ما يدفع إلى الظن أننا في الاتجاه الصحيح».

مسار فعال

ودعا بوتين أوكرانيا إلى إيجاد «تسويات تناسب جميع الأطراف». وأشار إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.

وأكد أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار. وقال: «اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عدداً من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة».

وتابع بوتين: «المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف». وأشار إلى أن موقف روسيا واضح، قائلاً:

«الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة». ونوه الرئيس الروسي إلى أن «المحادثة مع ترامب استمرت أكثر من ساعتين».