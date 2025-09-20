البيت الأبيض يؤكد هيمنة الأمريكيين على إدارة تيك توك

كشفت المفاوضات الجارية مع بكين أن 6 من أصل 7 أعضاء في مجلس إدارة منصة تيك توك في الولايات المتحدة أمريكيين، على ما أعلن البيت الأبيض، السبت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز: "ستكون تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة في غالبيتها لأمريكيين. وسيتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، 6 منهم أمريكيون".

وأشارت إلى أن "أوراكل، إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الأمريكية، ستشرف على البيانات والخصوصية، وبالتالي ستسيطر الولايات المتحدة على الخوارزميات".

وأضافت المتحدثة: "تم الاتفاق على جميع هذه البنود" بين الطرفين، والتي تنتظر "وضع اللمسات الأخيرة عليها"، و"أتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة".

وبعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق بشأن تيك توك أصبح الآن "مجرد إجراء شكلي".

ولم تعلن بكين بعد المحادثة بين الزعيمين أي تفاصيل بهذا الصدد.

إلا أن شي دعا، من جانبه، واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سي سي تي في"، ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتان.

وتشكل منصة تيك توك محور نزاع بين البلدين منذ أشهر. وطالبت واشنطن ببيعها لمالك غير صيني بحلول 17 سبتمبر (أيلول) تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

ومدّد ترامب الموعد النهائي المحدد لعملية بيع التطبيق ثلاث مرات.

وتتطلب عملية البيع موافقة شركة بايت دانس مالكة المنصة والسلطات الصينية.

وبموجب قانون أقره الكونغرس في عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة، ما لم تتنازل شركته الأم الصينية "بايت دانس" عن ملكيتها له.

وهدف القانون إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أو التأثير على الرأي العام الأمريكي من خلال خوارزميات المنصة على الرغم من عدم تقديم واشنطن أي دليل لتبرير هذه المخاوف.

وشهدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات كثيرة في عام 2025، مع قيام كلا البلدين بزيادة الرسوم الجمركية مراراً.