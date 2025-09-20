ديمقراطيون يطلبون مقابلة ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي

طلب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، السبت، عقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينتهي التمويل في 30 سبتمبر الجاري.

وقال شومر وجيفريز في رسالة موجهة إلى ترامب إن "قادة الجمهوريين في الكونغرس رفضوا مراراً الدخول في مفاوضات ثنائية للحفاظ على عمل الحكومة، وذلك بتوجيه من الرئيس".

وأوضحا أن محور الخلاف يتمثل في ملف الرعاية الصحية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى زيادة التمويل لدعم برنامج "أوباما كير"، وإعادة الأموال التي تم اقتطاعها من برنامج "ميديكيد" المخصص لذوي الدخل المحدود.

وأضاف الزعيمان الديمقراطيان: "لقد كنا واضحين وثابتين في موقفنا، نحن مستعدون للعمل من أجل اتفاق إنفاق ثنائي يُحسّن حياة العائلات الأمريكية، ويعالج أزمة الرعاية الصحية التي تسبب بها الجمهوريون، لكننا لن ندعم مشروع إنفاق مشوّه يواصل الهجوم الجمهوري على الرعاية الصحية".

وكان مجلس الشيوخ قد رفض، أمس الجمعة، مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة، قبل أن يغادر أعضاؤه في عطلة تستمر أسبوعاً، ما يزيد احتمالات الإغلاق.