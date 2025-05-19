أمريكا لإيران: التخصيب خط أحمر

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم.

وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة «إيه.بي.سي»: «حددنا خطاً أحمر واضحاً للغاية، وهو التخصيب.

لا يمكننا السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب». وأضاف أنه من وجهة نظر أمريكية، فكل شيء يبدأ «باتفاق لا يتضمن التخصيب.

لا يمكننا قبول ذلك، لأن التخصيب يتيح التسلح، ولن نسمح بصنع قنبلة».

وردت طهران سريعاً، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة لمسقط التي استضافت جولات الحوار السابقة، إن «التوقعات غير الواقعية توقف المفاوضات، التخصيب في إيران ليس شيئاً يمكن إيقافه».

وقال عن ويتكوف: «أعتقد أنه بعيد تماماً عن واقع المفاوضات»، مضيفاً أن التخصيب سيتم.

وكرر عراقجي التأكيد على أن بلاده لم تتلقَ أي رسالة مكتوبة أو عرضاً من الجانب الأمريكي.

ورغم هذه الخلافات العلنية عبر ويتكوف عن تفاؤله، ويرجح أن الطرفين سيعقدان محادثات مرة أخرى في أوروبا هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف: «نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض الإيجابية».

وذكر عراقجي أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيُعلن عنهما قريباً.