مكالمة ترامب وشي.. هل تخفف صفقة "تيك توك" هواجس المؤامرة؟

بعد أن اتهمه بالتآمر أخيراً، يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حسم مصير تطبيق "تيك توك" ودفع المفاوضات التجارية قدماً، خلال مكالمة مرتقبة اليوم، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "سأتحدث مع الرئيس شي الجمعة، حول تيك توك وأيضاً حول التجارة. نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاقات بشأن كل ذلك. وعلاقتي مع الصين جيدة جداً".

وتُعد هذه المكالمة الهاتفية الثانية بين الزعيمين منذ تولي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، والثالثة منذ مطلع العام، إذا احتُسبت المكالمة التي أُجريت في 17 يناير.

وصرّح ترامب خلال مكالمتهما في الخامس من يونيو، أن نظيره الصيني دعاه لزيارة الصين، وأعلن بدوره أنه دعا الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة.

ورغم أن هذه الزيارات لم تتحقق حتى الآن، إلا أن محللين عدّة يتوقعون أن يُجدد شي جينبينغ دعوته لترامب.

ويتوقع المحلل المتخصص في العلاقات الصينية-الأميركية في مركز الأبحاث International Crisis Group ألي وين، أن "يسعى كل من الزعيمين لإثبات أنه كان الأكثر تفوقاً في المفاوضات التجارية"، وفقاً لمذكرة تحليلية.

أما مصير منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك" في الولايات المتحدة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، فقد يُحسم خلال المكالمة المرتقبة الجمعة، حسبما أعلن دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن إعادة إطلاق أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة من خلال مستثمرين أميركيين، من دون أن يقدّم تفاصيل كثيرة.

من جهتها، تحدّثت صحيفة وول ستريت جورنال عن ائتلاف يضم شركة التكنولوجيا العملاقة Oracle وصندوقي الاستثمار الأميركيين Silver Lake وAndreessen Horowitz.

ومدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء المهلة الممنوحة لبيع تطبيق تيك توك من قبل الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، إلى 16 كانون الأول/ديسمبر تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

تآمر

ووقع الرئيس السابق جو بايدن في العام 2024 قانون حظر تيك توك بدعوى حماية الأمن القومي على خلفية مخاوف حيال أنشطة "بايت دانس" وروابط محتملة بينها وبين الحكومة الصينية.

ويعتقد دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك ساعده في تعزيز شعبيته بين الشباب الأميركيين خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تحاول فيه بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

كما تأتي بعد فترة وجيزة من استعراض القوة الدبلوماسية الذي نظمه شي جينبينغ في بداية سبتمبر بالصين، حيث عقد قمة كبيرة بمشاركة قادة عدة دول ولا سيما روسيا والهند.

التعريفات الجمركية

ودعا الرئيس الأميركي الدول الأوروبية مراراً وتكراراً إلى فرض عقوبات على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقال الخميس على قناة فوكس نيوز: "إذا فعلوا ذلك، فأعتقد أن الحرب (في أوكرانيا) قد تنتهي".

وفرض دونالد ترامب تعريفات جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط من موسكو، لكنه لم يتخذ الإجراء نفسه ضد الصين.

وشهدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات كثيرة في العام 2025.

وخلال العام، ارتفعت الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات تفوق ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي من كلا الجانبين، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد.

ومنذ ذلك الحين، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق يهدف إلى تهدئة التوتر، بخفض الرسوم الجمركية مؤقتاً إلى 30% من قبل الولايات المتحدة و10% من قبل الصين.

ومن المقرر أن تستمر هذه الهدنة التجارية حتى العاشر من نوفمبر.







